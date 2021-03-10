Роскомнадзор прокомментировал замедление работы Twitter

Замедление работы Twitter касается только фото- и видеоконтента, меры не распространяются на текстовые сообщения, рассказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«С сегодняшнего дня Роскомнадзором приняты меры централизованного реагирования, а именно — замедление скорости работы сервиса. Замедление будет реализовано на 100% мобильного трафика и на 50% фиксированного трафика. Механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента без ограничения передачи текстовых сообщений. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями», — сказал он журналистам.

Субботин пояснил, что при выборе воздействия на Twitter ведомство исходило из цели минимизации неудобств для пользователей.

Ограничения будут действовать до удаления всей запрещённой информации, подчеркнул он.

«Действия Роскомнадзора направлены на принуждение компании Twitter к выполнению российского законодательства с целью защиты пользователей, включая детей, от запрещённого контента, размещённого на платформе Twitter, — вплоть до момента его полного удаления», — приводит слова Субботина РИА Новости.

Как отметил замглавы Роскомнадзора, ведомство надеется на конструктивную позицию компании.

10 марта Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter.

В ведомстве отметили, что Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.