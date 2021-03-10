В ЕК рассказали о ситуации с поставками вакцины от коронавируса

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У стран Евросоюза будет возможность дополнительно получить 4 млн доз вакцины компаний Pfizer/BioNTech, которые могут быть поставлены до конца марта.
В ЕК рассказали о ситуации с поставками вакцины от коронавируса
  • Reuters

«У нас хорошая новость по вакцинам: Еврокомиссия заключила соглашение с Pfizer/BioNTech о поставке дополнительных 4 млн доз вакцины от коронавируса государствам-членам», — цитирует РИА Новости представителя Еврокомиссии.

По его словам, это необходимо для того, чтобы справляться с самыми неотложными потребностями.

Он отметил, что эти дозы будут доступны в течение ближайших двух недель.

Ранее стало известно, что Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) намерен проверить соответствие российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стандартам Евросоюза. 

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