Букингемский дворец отреагировал на заявления принца Гарри и Меган Маркл

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Букингемский дворец отреагировал на заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые они сделали во время интервью CBS.
Букингемский дворец отреагировал на заявления принца Гарри и Меган Маркл
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«Вся семья очень огорчена, узнав весь масштаб того, насколько тяжело дались последние несколько лет Гарри и Меган. Поднятые проблемы, в особенности расовая, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут варьироваться, они воспринимаются очень серьёзно, и семья будет решать данные вопросы частным образом», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Там добавили, что принц Гарри, его супруга и их первенец Арчи «всегда останутся очень любимыми членами семьи».

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью телеканалу CBS. В частности, они рассказали, что провели тайную свадебную церемонию за три дня до официальной свадьбы, которая состоялась 19 мая 2018 года. Также пара сообщила о поле своего будущего ребёнка.

Кроме того, Маркл сообщила, что некто из родственников мужа в обсуждениях поднимал вопрос цвета кожи её будущего ребёнка. Позднее ведущая Опра Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филипп.

В феврале принц Гарри и его супруга подтвердили решение отказаться от титула Их Высочеств. Они официально стали мужем и женой весной 2018 года, венчание проходило в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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