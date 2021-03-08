Принц Гарри и Меган Маркл сообщили пол своего будущего ребёнка

У принца Гарри и Меган Маркл, которая ожидает второго ребёнка, будет девочка. Об этом в интервью CBS сообщил британский принц.

«Это девочка... Иметь любого ребёнка — одного или двоих — было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка — чего же ещё можно желать», — ответил он на соответствующий вопрос ведущей.

Пара уточнила, что ребёнок появится на свет этим летом.

Ранее Меган Маркл рассказала, что они с принцем Гарри провели тайную свадебную церемонию за три дня до официальной свадьбы, которая состоялась 19 мая 2018 года.

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился первенец, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.