Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о «тайной свадьбе»

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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала в эфире CBS, что они тайно провели свадебную церемонию за три дня до официальной свадьбы.
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о «тайной свадьбе»
  • © REUTERS/Darrin Zammit Lupi

«За три дня до свадьбы мы поженились. Никто этого не знает. Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: «Смотрите, вот это — спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас», — сказала Маркл.

По её словам, частная церемония без членов семьи и гостей прошла на заднем дворе их дома, там присутствовал только архиепископ Кентерберийский.

В феврале принц Гарри и его супруга подтвердили решение отказаться от титула Их Высочеств.

Они официально стали мужем и женой весной 2018 года, венчание проходило в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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