Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили своё решение об отказе от титула

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Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл подтвердили в беседе с королевской семьёй принятое год назад решение отказаться от титула Их Высочеств, сообщает Букингемский дворец.
Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили своё решение об отказе от титула
  • Reuters

«Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Её Величеству королеве, что не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи», — говорится в заявлении.

В Букингемском дворце добавили, что, несмотря на данное обстоятельство, «герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи».

В январе 2020 года принц Гарри и Меган объявили, что откажутся от титула Их Высочеств и не будут более представлять королеву на официальных мероприятиях.

После этого было принято решение установить 12-месячный переходный период, когда герцог и герцогиня Сассекские будут находиться в Канаде и Великобритании.

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