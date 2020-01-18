Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств

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Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств
  • globallookpress.com

Об этом говорится в заявлении британской королевы Елизаветы II, опубликованном Букингемским дворцом.

«Герцог и герцогиня Сассекские больше не будут использовать титулы Их Высочеств, а также больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи», — говорится в заявлении.

Также принц Гарри и Меган не смогут более представлять королеву на официальных мероприятиях.

Изменения в официальном статусе принца и его жены вступят в силу весной этого года.

Ранее сообщалось, что британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

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