Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Об этом говорится в заявлении британской королевы Елизаветы II, опубликованном Букингемским дворцом.

«Герцог и герцогиня Сассекские больше не будут использовать титулы Их Высочеств, а также больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи», — говорится в заявлении.

Также принц Гарри и Меган не смогут более представлять королеву на официальных мероприятиях.

Изменения в официальном статусе принца и его жены вступят в силу весной этого года.

Ранее сообщалось, что британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.