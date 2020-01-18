Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств
- globallookpress.com
Об этом говорится в заявлении британской королевы Елизаветы II, опубликованном Букингемским дворцом.
«Герцог и герцогиня Сассекские больше не будут использовать титулы Их Высочеств, а также больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи», — говорится в заявлении.
Также принц Гарри и Меган не смогут более представлять королеву на официальных мероприятиях.
Изменения в официальном статусе принца и его жены вступят в силу весной этого года.
Ранее сообщалось, что британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.