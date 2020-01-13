Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
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Соответствующее решение опубликовано на сайте Букингемского дворца.
«Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь в качестве молодой семьи», — говорится в заявлении.
Отмечается, что королевская семья предпочла бы, чтобы «они оставались исполняющими свои обязанности членами» семьи.
В сообщении уточняется, что «было решено установить переходный период», когда герцог и герцогиня Сассекские будут находиться в Канаде и Великобритании.
Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили, что намерены отказаться от обязанностей и привилегий старших членов британской королевской семьи.
Позднее Елизавета II созвала совещание в связи с этим решением.
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал намерения принца Гарри и Меган Маркл.