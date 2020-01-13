Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

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Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
  • © I-Images/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Соответствующее решение опубликовано на сайте Букингемского дворца.

«Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь в качестве молодой семьи», — говорится в заявлении.

Отмечается, что королевская семья предпочла бы, чтобы «они оставались исполняющими свои обязанности членами» семьи.

В сообщении уточняется, что «было решено установить переходный период», когда герцог и герцогиня Сассекские будут находиться в Канаде и Великобритании.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили, что намерены отказаться от обязанностей и привилегий старших членов британской королевской семьи.

Позднее Елизавета II созвала совещание в связи с этим решением.

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал намерения принца Гарри и Меган Маркл.

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