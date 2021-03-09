Греция намерена открыть международный туристический сезон с 14 мая

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Греция намерена открыть международный туристический сезон с 14 мая при благоприятной эпидемиологической обстановке, заявил глава Минтуризма страны Харис Теохарис.
Греция намерена открыть международный туристический сезон с 14 мая
  • Reuters
  • © Alkis Konstantinidis

«С 2020 года Греция уже на практике доказала, что может гарантировать всем своим посетителям безопасный отдых. Нам удалось безопасно открыть греческий туризм», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, в прошлом году Грецию посетили более 6 млн туристов.

В этом году планируется с апреля открыть страну для туристов из стран Евросоюза и тех государств, которые проводят активную кампанию по вакцинации от коронавируса, в частности Израиля.

С 14 мая ожидается, что Греция станет доступна и для туристов из третьих стран, таких как Россия, Белоруссия и Украина.

При этом туристы должны либо быть провакцинированы, либо иметь антитела к коронавирусной инфекции, либо предоставить отрицательный тест на COVID-19.

Кроме того, они также могут пройти экспресс-тест на коронавирус по приезду за счёт греческого государства.

Ранее президент Российского союза индустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с внешним туризмом.

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