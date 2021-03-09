Греция намерена открыть международный туристический сезон с 14 мая
- Reuters
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«С 2020 года Греция уже на практике доказала, что может гарантировать всем своим посетителям безопасный отдых. Нам удалось безопасно открыть греческий туризм», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, в прошлом году Грецию посетили более 6 млн туристов.
В этом году планируется с апреля открыть страну для туристов из стран Евросоюза и тех государств, которые проводят активную кампанию по вакцинации от коронавируса, в частности Израиля.
С 14 мая ожидается, что Греция станет доступна и для туристов из третьих стран, таких как Россия, Белоруссия и Украина.
При этом туристы должны либо быть провакцинированы, либо иметь антитела к коронавирусной инфекции, либо предоставить отрицательный тест на COVID-19.
Кроме того, они также могут пройти экспресс-тест на коронавирус по приезду за счёт греческого государства.
Ранее президент Российского союза индустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с внешним туризмом.