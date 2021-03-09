Греция намерена открыть международный туристический сезон с 14 мая при благоприятной эпидемиологической обстановке, заявил глава Минтуризма страны Харис Теохарис.

«С 2020 года Греция уже на практике доказала, что может гарантировать всем своим посетителям безопасный отдых. Нам удалось безопасно открыть греческий туризм», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, в прошлом году Грецию посетили более 6 млн туристов.

В этом году планируется с апреля открыть страну для туристов из стран Евросоюза и тех государств, которые проводят активную кампанию по вакцинации от коронавируса, в частности Израиля.

С 14 мая ожидается, что Греция станет доступна и для туристов из третьих стран, таких как Россия, Белоруссия и Украина.

При этом туристы должны либо быть провакцинированы, либо иметь антитела к коронавирусной инфекции, либо предоставить отрицательный тест на COVID-19.

Кроме того, они также могут пройти экспресс-тест на коронавирус по приезду за счёт греческого государства.

Ранее президент Российского союза индустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с внешним туризмом.