В АТОР прокомментировали ситуацию с Грецией и Сингапуром

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с Грецией и Сингапуром.

В беседе с сайтом «Москва 24» он напомнил, что в Грецию россияне могли попасть ещё с сентября 2020 года, когда была установлена квота, которую регулярно продлевают.

«Квота небольшая — 500 человек в неделю, сейчас она в очередной раз продлена — по 22 февраля. Но есть также определённые ограничения, которые действуют в Греции. Нужно планировать путешествие со справкой о прохождении ПЦР-теста, зарегистрироваться в специальном приложении, которое есть для путешественников», — уточнил Горин.

По его словам, также нужно учитывать карантинные мероприятия, действующие в стране.

Что касается Сингапура, то посетить его с туристическими целями в настоящее время невозможно.

«Пока есть возможность использовать это направление только как транзитное — через Сингапур в другие страны. Посещение возможно только для определённых категорий граждан, связанных с бизнесом, гражданством и видом на жительство в этой стране», — сказал Горин.

Он добавил, что пока рано говорить о полном восстановлении туристического сообщения с Грецией и Сингапуром.

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