В РСТ прокомментировали ситуацию с внешним туризмом

Президент Российского союза индустрии Андрей Игнатьев прокомментировал ситуацию с внешним туризмом.

«На сегодня россияне могут поехать в 40 стран мира. Везде разные условия по посещению. Регулярное сообщение налажено с 24 странами. А реальный турпоток сейчас формируется только в пять стран. Это Турция, ОАЭ, Мальдивы, Танзания и Куба», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, такой же прогноз получается и на предстоящее лето. Как отметил Игнатьев, перечисленные страны предлагают наиболее понятные правила игры.

«Что касается стран ЕС, туда не выдаются туристические визы. Единственная страна — это Греция, но там жёсткие ограничения. Кипр перенёс дату открытия границ с Россией с 1 марта на 1 апреля», — добавил он.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Игнатьев высказал мнение, что цены на отдых в Турции в 2021 году расти не будут.