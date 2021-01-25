Греция продлила разрешение на въезд для россиян до 8 февраля

Короткая ссылка
Греция продлила разрешение на въезд до 500 российских граждан в неделю до 8 февраля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Греция продлила разрешение на въезд для россиян до 8 февраля
  • Pixabay

«Греческие власти вновь продлили российскую квоту в 500 человек в неделю. Эта мера продлена ещё на 2,5 недели, с 22 января до 8 февраля», — говорится в сообщении.

При этом для въезда в Грецию по-прежнему требуется предоставить справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, сданного не ранее 72 часов до прилёта.

В АТОР также напомнили, что все прилетающие в Грецию обязаны в течение семи дней соблюдать самоизоляцию по месту пребывания, которое указывается в специальной форме PLF.

В декабре министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что ограничения для туристов могут быть сняты весной 2021 года, если эпидемиологическая ситуация будет соответствовать прогнозам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить