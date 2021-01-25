Греция продлила разрешение на въезд для россиян до 8 февраля

Греция продлила разрешение на въезд до 500 российских граждан в неделю до 8 февраля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Греческие власти вновь продлили российскую квоту в 500 человек в неделю. Эта мера продлена ещё на 2,5 недели, с 22 января до 8 февраля», — говорится в сообщении.

При этом для въезда в Грецию по-прежнему требуется предоставить справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, сданного не ранее 72 часов до прилёта.

В АТОР также напомнили, что все прилетающие в Грецию обязаны в течение семи дней соблюдать самоизоляцию по месту пребывания, которое указывается в специальной форме PLF.

В декабре министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что ограничения для туристов могут быть сняты весной 2021 года, если эпидемиологическая ситуация будет соответствовать прогнозам.