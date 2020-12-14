Министр туризма Греции прокомментировал ситуацию с открытием границ

Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна может быть открыта для российских туристов весной 2021 года, если эпидемиологическая ситуация будет соответствовать прогнозам.

Об этом Харис Теохарис заявил РИА Новости.

«Российский рынок очень важен для нашей страны. Мы считаем, что российские туристы прекрасно проводили время здесь, их приглашают приехать, и мы прямо говорим: на следующий год мы будем открыты для наших русских друзей. Сегодня трудно говорить обо всём с уверенностью, потому что ещё есть изменения в эпидемиологической ситуации», — сказал министр.

По его словам, к марту — апрелю будет вакцинирована большая часть населения Греции. Помимо этого, прилагаются активные усилия по использованию экспресс-тестов.

На вопрос, когда могут быть сняты ограничения, министр туризма ответил: «С весны», уточнив, что это зависит от того, что скажут эпидемиологи.

«Если дела пойдут так, как сейчас кажется, что они должны идти, с весны мы сможем легко говорить о перевозках», — сказал Теохарис.

Он также отметил, что роста цен на путешествия не будет.

Ранее сообщалось, что правительство Греции продлило до 7 января 2021 года разрешение на въезд в страну до 500 российских граждан в неделю.