Министр туризма Греции прокомментировал ситуацию с открытием границ

Короткая ссылка
Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна может быть открыта для российских туристов весной 2021 года, если эпидемиологическая ситуация будет соответствовать прогнозам.
Министр туризма Греции прокомментировал ситуацию с открытием границ
  • Reuters

Об этом Харис Теохарис заявил РИА Новости.

«Российский рынок очень важен для нашей страны. Мы считаем, что российские туристы прекрасно проводили время здесь, их приглашают приехать, и мы прямо говорим: на следующий год мы будем открыты для наших русских друзей. Сегодня трудно говорить обо всём с уверенностью, потому что ещё есть изменения в эпидемиологической ситуации», — сказал министр.

По его словам, к марту — апрелю будет вакцинирована большая часть населения Греции. Помимо этого, прилагаются активные усилия по использованию экспресс-тестов.

На вопрос, когда могут быть сняты ограничения, министр туризма ответил: «С весны», уточнив, что это зависит от того, что скажут эпидемиологи.

«Если дела пойдут так, как сейчас кажется, что они должны идти, с весны мы сможем легко говорить о перевозках», — сказал Теохарис.

Он также отметил, что роста цен на путешествия не будет.

Ранее сообщалось, что правительство Греции продлило до 7 января 2021 года разрешение на въезд в страну до 500 российских граждан в неделю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить