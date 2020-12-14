Министр туризма Греции прокомментировал ситуацию с открытием границ
- Reuters
Об этом Харис Теохарис заявил РИА Новости.
«Российский рынок очень важен для нашей страны. Мы считаем, что российские туристы прекрасно проводили время здесь, их приглашают приехать, и мы прямо говорим: на следующий год мы будем открыты для наших русских друзей. Сегодня трудно говорить обо всём с уверенностью, потому что ещё есть изменения в эпидемиологической ситуации», — сказал министр.
По его словам, к марту — апрелю будет вакцинирована большая часть населения Греции. Помимо этого, прилагаются активные усилия по использованию экспресс-тестов.
На вопрос, когда могут быть сняты ограничения, министр туризма ответил: «С весны», уточнив, что это зависит от того, что скажут эпидемиологи.
«Если дела пойдут так, как сейчас кажется, что они должны идти, с весны мы сможем легко говорить о перевозках», — сказал Теохарис.
Он также отметил, что роста цен на путешествия не будет.
Ранее сообщалось, что правительство Греции продлило до 7 января 2021 года разрешение на въезд в страну до 500 российских граждан в неделю.