Греция продлила разрешение на въезд граждан России до 7 января
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную правительственную газету.
Отмечается, что въезд будет осуществляться через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
Всем прибывающим необходимо предоставить результат теста на COVID-19, взятый методом ПЦР максимум за 72 часа до прилёта.
18 ноября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о ситуации с восстановлением международного туризма.