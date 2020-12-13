Греция продлила разрешение на въезд граждан России до 7 января

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Правительство Греции продлило до 7 января 2021 года разрешение на въезд в страну до 500 российских граждан в неделю.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную правительственную газету.

Отмечается, что въезд будет осуществляться через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Всем прибывающим необходимо предоставить результат теста на COVID-19, взятый методом ПЦР максимум за 72 часа до прилёта.

18 ноября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о ситуации с восстановлением международного туризма.

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