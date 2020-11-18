В АТОР рассказали о ситуации с восстановлением международного туризма

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о ситуации с восстановлением международного туризма.

«Вообще интересная история: практически каждый день появляются новости об открытии новых стран. Тунис буквально вчера сказал, что готов принимать российских граждан. Хорошие условия, но у нас пока нет прямого авиасообщения. Греция тоже сказала, что готова принимать, но у нас тоже пока стоят вопросы с сообщением и ёмкостью», — сказала она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.