В АТОР рассказали о ситуации с восстановлением международного туризма

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о ситуации с восстановлением международного туризма.
В АТОР рассказали о ситуации с восстановлением международного туризма
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«Вообще интересная история: практически каждый день появляются новости об открытии новых стран. Тунис буквально вчера сказал, что готов принимать российских граждан. Хорошие условия, но у нас пока нет прямого авиасообщения. Греция тоже сказала, что готова принимать, но у нас тоже пока стоят вопросы с сообщением и ёмкостью», — сказала она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.

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