В Австрии объяснились по поводу заявления главы EMA о «Спутнике V»

Председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе сожалеет, что её слова о вакцине «Спутник V» были восприняты противоречиво, они не касались безопасности и эффективности препарата. Об этом заявили в Австрийском агентстве здравоохранения и безопасности питания.

«Высказывание Кристы Виртумер-Хохе в связи с фразой «русская рулетка» в телепрограмме «В центре» касалось того, что широкое применение вакцины без достаточных данных о безопасности, качестве и эффективности было бы халатным. Мы хотим отметить, что это высказывание не относилось к безопасности, качеству и эффективности вакцины «Спутник V», — приводит комментарий ведомства ТАСС.

Там напомнили, что вакцина изучается Европейским агентством лекарственных средств.

«Госпожа Виртумер-Хохе сожалеет о том, что её высказывание было понято противоречиво», — добавили в регуляторе.

Ранее председатель EMA, комментируя возможное экстренное одобрение российской вакцины «Спутник V» в Австрии, сравнила это с «русской рулеткой».

После этого создатели «Спутника V» потребовали извинений от Кристы Виртумер-Хохе за негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих препарат.

В Кремле назвали подобное заявление «как минимум некорректным».