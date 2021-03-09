Создатели «Спутника V» требуют извинений от регулятора ЕС 

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Создатели российской вакцины «Спутник V» требуют извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с «русской рулеткой» перспективу экстренного одобрения российской вакцины в Австрии по примеру Венгрии.
Создатели «Спутника V» требуют извинений от регулятора ЕС 
  • Reuters

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Её комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА», — говорится в Twitter российской вакцины.

В заявлении подчеркивается, что европейский регулятор «не допускал подобных заявлений ни о какой другой вакцине».

Ранее сообщалось, что РФПИ подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.

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