Создатели «Спутника V» требуют извинений от регулятора ЕС
- Reuters
«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Её комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА», — говорится в Twitter российской вакцины.
В заявлении подчеркивается, что европейский регулятор «не допускал подобных заявлений ни о какой другой вакцине».
Ранее сообщалось, что РФПИ подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.