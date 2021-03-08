РФПИ подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии
- Reuters
Об этом сообщается в пресс-релизе Итало-Российской торговой палаты, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Как уточняется, ранее итальянская компания Adienne Srl. (входит в холдинг ADIENNE Pharma & Biotech) выдвинула предложение о подписании стратегического соглашения для местного производства российской вакцины.
«Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины «Спутник V» в Италии», — сообщила Итало-Российская торговая палата.
Местное производство, по данным палаты, должны запустить в июле. Ожидается, что это позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата.
7 марта стало известно, что РФПИ намерен сотрудничать со швейцарской компанией ADIENNE Pharma & Biotech для производства вакцины «Спутник V» в Италии.