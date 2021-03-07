РФПИ ведёт переговоры по производству вакцины «Спутник V» в Италии

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен сотрудничать со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства вакцины «Спутник V» в Италии. Об этом в интервью итальянскому телеканалу Rai 3 рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев.
РФПИ ведёт переговоры по производству вакцины «Спутник V» в Италии
  • Reuters

«Мы ведём переговоры с правительством Италии. Есть много регионов, с энтузиазмом относящихся к «Спутнику V», которые хотели бы производить его у себя», — цитирует РИА Новости Дмитриева.

По его словам, РФПИ впервые сотрудничает со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech в производстве «Спутника V» в Италии.

Дмитриев добавил, что производство российской вакцины в Италии может начаться уже в июне, до конца года количество произведённых вакцин может достигнуть 700 млн доз.

Ранее сообщалось, что делегация РФПИ провела переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем по поводу вакцины «Спутник V», сообщили РИА Новости в посольстве России в Вене.

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