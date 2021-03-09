В Кремле прокомментировали заявление главы ЕМА о «Спутнике V»

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Заявление председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, сравнившей возможность экстренного одобрения в ЕС вакцины «Спутник V» с русской рулеткой, как минимум некорректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали заявление главы ЕМА о «Спутнике V»
  • Reuters

«Что касается этого досадного заявления, то оно как минимум, с нашей точки зрения, является некорректным», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он подчеркнул, что спрос на препарат во многих странах мира показывает его востребованность и популярность.

Ранее сообщалось, что создатели «Спутника V» потребовали публичных извинений от Виртумер-Хохе за её комментарии о государствах Евросоюза, непосредственно одобряющих российскую вакцину.

Они отметили, что её слова вызывают серьёзные опасения о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы, которую проводит регулятор.

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