В Кремле прокомментировали заявление главы ЕМА о «Спутнике V»
- Reuters
«Что касается этого досадного заявления, то оно как минимум, с нашей точки зрения, является некорректным», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он подчеркнул, что спрос на препарат во многих странах мира показывает его востребованность и популярность.
Ранее сообщалось, что создатели «Спутника V» потребовали публичных извинений от Виртумер-Хохе за её комментарии о государствах Евросоюза, непосредственно одобряющих российскую вакцину.
Они отметили, что её слова вызывают серьёзные опасения о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы, которую проводит регулятор.