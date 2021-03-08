В EMA оценили вероятность экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии
- Reuters
«Венгрия выдала национальное разрешение на экстренное применение. В нашем случае это не так просто. Это было бы возможно, если бы правительство издало распоряжение. Но это сравнимо с русской рулеткой», — сказала она в эфире ORF, её слова приводит РИА Новости.
Она добавила, что пока недостаточно данных о привитых, но российская вакцина может появиться на рынке ЕС после всех необходимых проверок.
Ранее стало известно, что EMA начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
5 марта делегация РФПИ провела переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем по поводу вакцины «Спутник V».