Делегация РФПИ провела переговоры с Курцем по поводу «Спутника V»
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- AFP
«Переговоры были конструктивными и прошли в позитивном ключе», — сказал пресс-секретарь российского посольства Лев Терехов.
Ранее стало известно, что EMA начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
26 февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин и австрийский канцлер Себастьян Курц по телефону обсудили возможные поставки в Австрию вакцины «Спутник V» и её производство в европейской стране.