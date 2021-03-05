Делегация РФПИ провела переговоры с Курцем по поводу «Спутника V»

Делегация РФПИ провела переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем по поводу вакцины «Спутник V», сообщили РИА Новости в посольстве России в Вене.

«Переговоры были конструктивными и прошли в позитивном ключе», — сказал пресс-секретарь российского посольства Лев Терехов.

Ранее стало известно, что EMA начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

26 февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин и австрийский канцлер Себастьян Курц по телефону обсудили возможные поставки в Австрию вакцины «Спутник V» и её производство в европейской стране.