Супруг Елизаветы II продолжит лечение в больнице
- Reuters
«После успешной процедуры в среду (3 марта. — RT) в больнице святого Варфоломея Его Королевское Высочество сегодня утром был перевезён в больницу короля Эдуарда VII. Герцог, как ожидается, останется в больнице для продолжения лечения на какое-то количество дней», — приводит заявление телеканал Sky News.
В феврале принца Филиппа госпитализировали в рамках мер предосторожности после недомогания.
Позднее стало известно, что герцог Эдинбургский перенёс кардиологическую процедуру.