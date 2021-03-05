Супруг Елизаветы II продолжит лечение в больнице

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Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филипп продолжит лечение в больнице после перенесённой кардиологической процедуры, сообщили в Букингемском дворце.
Супруг Елизаветы II продолжит лечение в больнице
  • Reuters

«После успешной процедуры в среду (3 марта. — RT) в больнице святого Варфоломея Его Королевское Высочество сегодня утром был перевезён в больницу короля Эдуарда VII. Герцог, как ожидается, останется в больнице для продолжения лечения на какое-то количество дней», — приводит заявление телеканал Sky News.

В феврале принца Филиппа госпитализировали в рамках мер предосторожности после недомогания.

Позднее стало известно, что герцог Эдинбургский перенёс кардиологическую процедуру.

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