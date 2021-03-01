Букингемский дворец рассказал о госпитализации принца Филиппа

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп переведён в другую больницу, где его продолжат лечить от инфекции, заявили в Букингемском дворце.

«Герцог Эдинбургский сегодня был переведён из Больницы короля Эдуарда VII в Больницу святого Варфоломея, где врачи продолжат лечить его от инфекции, а также проводить анализы и осуществлять наблюдение в связи с имевшейся у него проблемой с сердцем», — приводит заявление Букингемского дворца Sky News.

Герцог останется в больнице по меньшей мере до конца недели.

18 февраля сообщалось, что 99-летнего герцога Эдинбургского Филиппа госпитализировали в рамках мер предосторожности после недомогания.