Принца Филиппа госпитализировали из-за недомогания
- Reuters
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.
Ожидается, что герцог останется в больнице в течение нескольких ближайших дней, где будет обследован и отдохнёт.
По имеющимся данным, он пребывает в хорошем настроении. Источник сообщил, что госпитализация не связана с коронавирусом.
В декабре 2019 года принца Филиппа госпитализировали для прохождения профилактического «лечения имеющегося заболевания».
В феврале того же года он решил добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.