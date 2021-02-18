Принца Филиппа госпитализировали из-за недомогания

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован в мерах предосторожности после недомогания.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Ожидается, что герцог останется в больнице в течение нескольких ближайших дней, где будет обследован и отдохнёт.

По имеющимся данным, он пребывает в хорошем настроении. Источник сообщил, что госпитализация не связана с коронавирусом.

В декабре 2019 года принца Филиппа госпитализировали для прохождения профилактического «лечения имеющегося заболевания».

В феврале того же года он решил добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.