В Кремле напомнили США о полном уничтожении химоружия в России

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Россия уничтожила все запасы химического оружия и рассчитывает, что её визави тоже это сделают, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле напомнили США о полном уничтожении химоружия в России
  • РИА Новости

«Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции, никакого химического оружия у России нет», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что существует ряд государств, которые имеют на своей территории химоружие, к ним относятся и Соединённые Штаты.

По его словам, обвинения американской стороны в адрес Москвы выглядят «попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».

Ранее Евросоюз и США объявили о новых антироссийских санкциях. В список Вашингтона попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». 

В Кремле подобные ограничения назвали абсолютно неприемлемыми и подчеркнули, что при ответе страна не откажется от принципа взаимности.

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