В Турции заявили об отсутствии прямого эффекта от санкций США по С-400

Анкара не почувствовала прямого эффекта от санкций, введённых Соединёнными Штатами из-за приобретения российских систем С-400, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Мы не заметили серьёзного воздействия санкций. Мы будем отстаивать свои права на законных основаниях, мы следим за процессом», — сообщил он в интервью NTV.

В декабре США объявили о введении санкций против Турции из-за приобретения Анкарой С-400.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена спрашивать у США разрешения на поставку второго полка комплексов.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара продолжает переговоры с Москвой по поставкам второго полка С-400.