В Турции заявили об отсутствии прямого эффекта от санкций США по С-400
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«Мы не заметили серьёзного воздействия санкций. Мы будем отстаивать свои права на законных основаниях, мы следим за процессом», — сообщил он в интервью NTV.
В декабре США объявили о введении санкций против Турции из-за приобретения Анкарой С-400.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена спрашивать у США разрешения на поставку второго полка комплексов.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара продолжает переговоры с Москвой по поставкам второго полка С-400.