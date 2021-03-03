В Турции заявили об отсутствии прямого эффекта от санкций США по С-400

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Анкара не почувствовала прямого эффекта от санкций, введённых Соединёнными Штатами из-за приобретения российских систем С-400, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
В Турции заявили об отсутствии прямого эффекта от санкций США по С-400
  • © Министерство обороны России

«Мы не заметили серьёзного воздействия санкций. Мы будем отстаивать свои права на законных основаниях, мы следим за процессом», — сообщил он в интервью NTV.

В декабре США объявили о введении санкций против Турции из-за приобретения Анкарой С-400.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена спрашивать у США разрешения на поставку второго полка комплексов.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара продолжает переговоры с Москвой по поставкам второго полка С-400.

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