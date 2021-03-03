В ФСВТС сообщили об отсутствии поставок оружия из США в Россию

Россия не импортирует и не планирует каких-либо поставок оружия из США. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Анонсированные вчера очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в Российскую Федерацию не осуществляется и, естественно, не планируется», — приводит РИА Новости сообщение.

В службе уточнили, что последний случай поставок военной техники из США состоялся во время Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза.

Ранее США объявили о новых санкциях в отношении России.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые антироссийские ограничительные меры, введённые США вслед за Евросоюзом.