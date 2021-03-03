В Австрии изучают более 40 случаев смерти после прививки от COVID-19

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В Австрии изучают 41 случай смерти пациентов после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNtech. Как подчеркнули в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения страны, связь между смертью людей и применением вакцины не выявлена.
В Австрии изучают более 40 случаев смерти после прививки от COVID-19
  • Reuters

«Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 41 смертельном случае близком по времени к прививке от COVID-19 (все Pfizer/BioNTech)», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в 11 случаях прививка была поставлена пациентам в инкубационный период заболевания коронавирусом, во время которого люди умерли.

«Ещё 19 человек ранее имели серьёзные заболевания, предположительно, ставшие причиной смерти», — добавили в ведомства.

Специалисты на данный момент не выявили фактов связи смертей с применением вакцины, расследование продолжается.

Ранее швейцарский орган надзора за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что в стране после вакцинации от коронавируса скончались по меньшей мере 16 человек.

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