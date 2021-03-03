В Австрии изучают более 40 случаев смерти после прививки от COVID-19
- Reuters
«Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 41 смертельном случае близком по времени к прививке от COVID-19 (все Pfizer/BioNTech)», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что в 11 случаях прививка была поставлена пациентам в инкубационный период заболевания коронавирусом, во время которого люди умерли.
«Ещё 19 человек ранее имели серьёзные заболевания, предположительно, ставшие причиной смерти», — добавили в ведомства.
Специалисты на данный момент не выявили фактов связи смертей с применением вакцины, расследование продолжается.
Ранее швейцарский орган надзора за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что в стране после вакцинации от коронавируса скончались по меньшей мере 16 человек.