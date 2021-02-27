В Швейцарии 16 человек скончались после вакцинации

По данным швейцарского надзорного органа за рынком лекарств Swissmedic, в стране скончались по меньшей мере 16 человек после вакцинации от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Надзорным органом были изучены 364 сообщения о возможных побочных реакциях у людей, привитых препаратами от коронавируса.

Отмечается, что 199 случаев были связаны с препаратом Pfizer, а 154 — с вакциной от Moderna.

Специалисты выявили 95 серьёзных реакций, включая четыре случая анафилактического шока и 16 летальных исходов.

«В 16 серьёзных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации», — сообщил Swissmediс.

Отмечается, что средний возраст этих людей составлял 86 лет, у большинства из них были серьёзные заболевания.

При этом швейцарский регулятор подчеркнул, что анализ данных случаев не обнаружил доказательств того, что причиной смерти стала вакцинация.

В январе сообщалось, что ВОЗ получила сообщения о смерти 23 человек после вакцинации в Норвегии.