В Швейцарии 16 человек скончались после вакцинации
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Надзорным органом были изучены 364 сообщения о возможных побочных реакциях у людей, привитых препаратами от коронавируса.
Отмечается, что 199 случаев были связаны с препаратом Pfizer, а 154 — с вакциной от Moderna.
Специалисты выявили 95 серьёзных реакций, включая четыре случая анафилактического шока и 16 летальных исходов.
«В 16 серьёзных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации», — сообщил Swissmediс.
Отмечается, что средний возраст этих людей составлял 86 лет, у большинства из них были серьёзные заболевания.
При этом швейцарский регулятор подчеркнул, что анализ данных случаев не обнаружил доказательств того, что причиной смерти стала вакцинация.
В январе сообщалось, что ВОЗ получила сообщения о смерти 23 человек после вакцинации в Норвегии.