Саркози не исключил обращения в ЕСПЧ из-за приговора
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«Я уже подал апелляцию на этот приговор. Возможно, будет необходимо продолжить эту борьбу в Европейском суде по правам человека», — сказал он в интервью Le Figaro.
Саркози также отметил, что «получил много свидетельств поддержки от французских и иностранных наблюдателей, которые обеспокоены происходящим».
«Я знаю, что эта борьба будет долгой», — добавил он.
Накануне парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трём годам лишения свободы, из которых два — условно. Судья признала политика виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием по так называемому делу о прослушивании телефонных разговоров.