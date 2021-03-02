Саркози не исключил обращения в ЕСПЧ из-за приговора

Бывший президент Франции Николя Саркози, признанный судом виновным в коррупции и торговле влиянием, не исключил возможности обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Я уже подал апелляцию на этот приговор. Возможно, будет необходимо продолжить эту борьбу в Европейском суде по правам человека», — сказал он в интервью Le Figaro.

Саркози также отметил, что «получил много свидетельств поддержки от французских и иностранных наблюдателей, которые обеспокоены происходящим».

«Я знаю, что эта борьба будет долгой», — добавил он.

Накануне парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трём годам лишения свободы, из которых два — условно. Судья признала политика виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием по так называемому делу о прослушивании телефонных разговоров.