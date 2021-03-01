«Коррупционный пакт»: французский суд приговорил Саркози к тюремному заключению

Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трём годам лишения свободы, из которых два — условно. Судья признала политика виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием по так называемому делу о прослушивании телефонных разговоров. Аналогичные сроки получили ещё два фигуранта — адвокат Тьерри Эрцог и бывший судья Жильбер Азибер. При этом отмечается, что приговор к одному году тюрьмы может быть заменён, в частности, домашним арестом. Осуждённые намерены обжаловать вердикт суда.

Парижский суд в понедельник, 1 марта, признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием и приговорил его к трём годам лишения свободы, в том числе двум — условно и одному году тюремного заключения, сообщает BFMTV. Политик занимал высший государственный пост в 2007—2012 гг.

Таким образом, впервые при Пятой республике бывший президент страны приговорён к реальному сроку заключения (в 2011-м Жаку Шираку дали два года условно по делу, связанному с периодом его работы мэром Парижа).

Двое других обвиняемых, проходивших по так называемому делу о прослушивании телефонных разговоров, — адвокат Тьерри Эрцог и бывший судья Жильбер Азибер — получили аналогичные сроки. Изначально прокуратура просила для всех троих фигурантов по четыре года лишения свободы (два из них условно), в частности, мотивируя это тем, что из-за их действий серьёзно пострадал имидж должности президента Франции.

Согласно версии обвинения, Саркози в 2014 году при посредничестве своего адвоката Эрцога мог в незаконном порядке получить от Азибера конфиденциальную информацию о ходе других расследований. Прокуратура утверждает, что судья в обмен на эту услугу должен был занять высокую должность в Монако (этого в итоге не произошло). Обвинение строилось на записях телефонных разговоров Саркози со своим адвокатом, разрешение на фиксацию которых было получено в рамках другого дела.

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© Sadak Souici

Вынося вердикт, судья Кристин Ми заявила, что рассматриваемые деяния имеют особую тяжесть, поскольку были совершены бывшим президентом республики, который ранее был гарантом независимости судебной власти. По её словам, Саркози использовал свои связи, чтобы вознаградить судью, служившего его личным интересам.

«Доказательства коррупционного пакта вытекают из комплекса серьёзных, точных и согласующихся между собой улик, ставших результатом чрезвычайно тесных дружеских связей между действующими лицами, а также деловых отношений, укрепляющих эти связи», — счёл уголовный суд в своём решении.

Эрцог и Азибер также были признаны виновными в разглашении тайны следствия, а адвокат получил пятилетний запрет на ведение профессиональной деятельности. После окончания заседания все трое осуждённых покинули зал суда — теперь у сторон будет десять дней, чтобы оспорить вынесенное решение.

Первым о намерении обжаловать вердикт заявил Тьерри Эрцог, затем было объявлено об апелляции Жильбера Азибера, а ближе к вечеру аналогичное намерение озвучила адвокат экс-президента Жаклин Лаффон.

«Мы намерены подать апелляцию на это решение. Президент решительно выступает против выдвинутых в его отношении обвинений. Мы не понимаем этот приговор и возмущены им», — цитирует адвоката ТАСС.

Вместе с тем отмечается, что реальный срок заключения может быть заменён другой мерой пресечения — это будет определено дополнительно. Председатель 32-й исправительной палаты Парижского суда уточнил, что приговор к одному году тюремного заключения может быть заменён, в частности, домашним арестом с использованием электронных средств слежения.

globallookpress.com

© Sadak Souici

Добавим, что в ходе судебного процесса Саркози категорически отрицал свою вину, а его адвокаты даже выдвигали обвинения против Национальной финансовой прокуратуры. Вердикт Парижского суда был по-разному встречен французскими политиками.

Так, лидер партии «Республиканцы» Кристиан Жакоб выразил безусловную поддержку экс-президенту и назвал непропорциональной суровость вынесенного решения. Сенатор Валери Буайе заявила, что финансовая прокуратура «фактически препятствует» доступу к политической жизни двух правых деятелей — Николя Саркози и Франсуа Фийона. Глава «Республиканцев» в сенате Брюно Ретайо назвал приговор крайне суровым и призвал не забывать о презумпции невиновности.

Депутат Европарламента Жильбер Коллар отметил, что его сложно назвать сторонником Саркози, но приговор суда ему юридически непонятен. А мэр Гренобля Эрик Пиолле ограничился ретвитом цитаты экс-президента Франции от 2012 года, в которой тот говорил о необходимости исполнения судебных решений.

"Il faut que les peines soient exécutées. La non-exécution des peines, c’est l’impunité." #Sarkozyhttps://t.co/ggDlefTjUo — Éric Piolle (@EricPiolle) March 1, 2021

«Наказания должны отбываться. Неисполнение наказаний — это безнаказанность», — отметил Пиолле вслед за Саркози.

В свою очередь, пресс-секретарь левой партии Génération.s Тома Порте заявил, что правосудие «напомнило» Саркози, что никто не стоит выше закона.

Эксперты отмечают, что Саркози покинул большую политическую сцену после вылета из президентской гонки консерваторов в ходе кампании к выборам 2017 года, однако он сохранил определённый вес в кругах умеренно правых. Однако последствия судебных разбирательств могут помешать ему реализовать своё влияние.

Французский политолог Ксавье Моро в беседе с RT выразил мнение, что сейчас ведётся подготовка к президентским выборам — 2022, в ходе которой речь может идти даже об определённой зачистке политического пространства — там, где это возможно.

«Это обычная подготовка к выборам во Франции, как это было десять лет назад, когда кандидатами были Олланд и Саркози», — заявил Моро.

«Это не секрет, что во Франции у судей сильная левая идеология... а Саркози достаточно правый и недостаточно либеральный для французских судей, — добавил эксперт. — Во Франции судьи не независимы от политической жизни. У них очень сильная идеология... И это, конечно, политическое решение. Я не фанат Саркози, но это моё мнение».