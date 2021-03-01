Защита оспорит приговор Саркози

Защита бывшего президента Франции Николя Саркози намерена оспорить решение Парижского суда, приговорившего экс-главу государства к трём годам лишения свободы, два из которых — условные.

«Мы намерены подать апелляцию на это решение, президент решительно выступает против выдвинутых в его отношении обвинений. Мы не понимаем этот приговор и возмущены им», — заявила адвокат Саркози Жаклин Лаффон. Её слова приводит ТАСС.

1 марта суд Парижа признал Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Он приговорён к трём годам тюрьмы, два из них — условно.

Кроме того, приговоры получили адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший сотрудник кассационного суда Жильбер Азибер, которые тоже проходят по этому делу.

Эрзог приговорён к трём годам лишения свободы, два из которых — условно. Азибер получил три года тюремного заключения, два из которых были отсрочены.

Все трое подозреваются в заключении «коррупционного пакта» в 2014 году, когда, как полагает следствие, Саркози получил секретную информацию от Азибера через Эрзога «в обмен на повышение».