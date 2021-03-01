Суд Парижа приговорил Николя Саркози к году тюрьмы

Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Он приговорён к трём годам тюрьмы, два из них — условно.

Об этом сообщает BFMTV.

Как пишет Le Parisien, Саркози приговорён к одному году тюрьмы по делу о так называемой прослушке.

Кроме того, приговоры получили адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший сотрудник кассационного суда Жильбер Азибер, которые тоже проходят по этому делу.

Эрзог приговорён к трём годам лишения свободы, два из которых — условно. Азибер получил три года тюремного заключения, два из которых были отсрочены.

В декабре 2020 года прокуратура потребовала приговорить Саркози по делу о коррупции и торговле влиянием к четырём годам заключения, два из которых — условные.

Все трое подозреваются в заключении «коррупционного пакта» в 2014 году, когда, как полагает следствие, Саркози получил секретную информацию от Азибера через Эрзога «в обмен на повышение».