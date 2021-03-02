Боррель заявил, что санкции против России ввели по его предложению
- Reuters
«Впервые санкционный список в рамках глобального санкционного режима за права человека был введён в действие, основываясь на моём предложении», — написал он в Twitter.
2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, они коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.
В этот же день Соединённые Штаты объявили о новых санкциях в отношении России.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что главная цель санкций ЕС в отношении России заключается не в ухудшении отношений, а в желании европейских государств самоутвердиться.
Он также заявил, что Москва отреагирует на объявление Вашингтоном новых антироссийских санкций.