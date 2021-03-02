Боррель заявил, что санкции против России ввели по его предложению

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что новые санкции в отношении России были введены по его предложению.
Боррель заявил, что санкции против России ввели по его предложению
  • Reuters

«Впервые санкционный список в рамках глобального санкционного режима за права человека был введён в действие, основываясь на моём предложении», — написал он в Twitter.

2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, они коснулись генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.

В этот же день Соединённые Штаты объявили о новых санкциях в отношении России.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что главная цель санкций ЕС в отношении России заключается не в ухудшении отношений, а в желании европейских государств самоутвердиться.

Он также заявил, что Москва отреагирует на объявление Вашингтоном новых антироссийских санкций.

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