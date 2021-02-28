WSJ: Иран отказался от прямых переговоров с ЕС и США по ядерной сделке
- Reuters
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных западных дипломатов.
Как отмечает издание, это может повлечь за собой рост напряжённости между западными странами и Ираном.
Ранее в Белом доме заявили, что позиция президента США Джо Байдена состоит в следующем: если Иран будет придерживаться СВПД, то Соединённые Штаты «будут делать то же самое».
В Москве также отметили, что Россия не против участия в предложенной Китаем многоформатной встрече для возвращения США в СВПД.