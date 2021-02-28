WSJ: Иран отказался от прямых переговоров с ЕС и США по ядерной сделке

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Иран отверг предложение Европейского союза и Соединённых Штатов о проведении прямых переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в ближайшие недели.
WSJ: Иран отказался от прямых переговоров с ЕС и США по ядерной сделке
  • Reuters

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных западных дипломатов.

Как отмечает издание, это может повлечь за собой рост напряжённости между западными странами и Ираном.

Ранее в Белом доме заявили, что позиция президента США Джо Байдена состоит в следующем: если Иран будет придерживаться СВПД, то Соединённые Штаты «будут делать то же самое».

В Москве также отметили, что Россия не против участия в предложенной Китаем многоформатной встрече для возвращения США в СВПД.

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