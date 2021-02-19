США надеются на совместную работу с Россией по иранской ядерной сделке

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Соединённые Штаты надеются на конструктивное сотрудничество с Россией и Китаем по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщили в Госдепе.
США надеются на совместную работу с Россией по иранской ядерной сделке
  • Reuters

«В прошлом Россия и Китай во время переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий играли конструктивную роль, поскольку не были заинтересованы в том, чтобы Иран получил ядерное оружие, не были заинтересованы в конфликте в регионе», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Он отметил, что, несмотря на серьёзные разногласия, Вашингтону следует продолжать совместную работу с Москвой и Пекином по иранской ядерной программе.

Ранее в Белом доме заявили, что позиция президента США Джо Байдена состоит в следующем: если Иран будет придерживаться СВПД, то Соединённые Штаты «будут делать то же самое».

В Москве также отметили, что Россия не против участия в предложенной Китаем многоформатной встрече для возвращения США в СВПД.

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