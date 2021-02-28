Немецкий дипломат предложил три условия для запуска «Северного потока — 2»

Председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер назвал три условия, при которых «трансатлантические партнёры» могут согласиться на завершение строительства «Северного потока — 2».

Свою статью по этому поводу он опубликовал в журнале Spiegel.

По мнению Ишингера, остановка строительства газопровода на данном этапе является плохой идеей, которая может привести к многомиллиардному ущербу «Газпрому» и оставлению недостроенного трубопровода на дне Балтийского моря.

«Нравится это кому-то или нет, но Германия и другие европейские страны ещё долгие годы будут нуждаться в российском газе», — подчеркнул дипломат. Он также отметил, что если Германия остановит проект по политическим мотивам, Россия «наверняка почувствует себя вправе принять ответные меры».

По словам Ишингера, есть «менее привлекательный вариант», который допускает завершение «Северного потока — 2», однако при ряде условий.

Первое условие заключается в том, что Берлин внедряет механизм «экстренной остановки» работы газопровода и допускает к этому механизму Евросоюз.

Второе условие предусматривает создание «Евроатлантического энергетического договора», который будет преследовать цели перехода к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка и усилению поддержки Украины и её экономического развития.

Третье условие подразумевает, что Берлин должен дать «Газпрому» понять, что «политическая оппозиция» внутри Германии и в других странах Запада «возросла столь сильно», что Германия «больше не считает политически целесообразным открытие газового клапана после завершения строительства трубопровода».

В своей статье Ишингер добавил, что позиция Германии должна быть ясна: «теперь только от России зависит воссоздание политических обстоятельств и атмосферы, при которых Берлин дал бы газу зелёный свет».

Дипломат также призвал немецкие власти координировать свой подход в данном вопросе с США, Еврокомиссией и партнёрами в Восточной Европе.

Ранее глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст призвал не обсуждать с США «механизм остановки» строительства газопровода.

Также министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что считает неправильным постоянно ставить новые вопросы по поводу «Северного потока — 2».

Как отмечал глава немецкого МИД Хайко Маас, главный приоритет правительства ФРГ в настоящее время создать условия для завершения строительства трубопровода.