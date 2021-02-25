Венгрия продлила карантинные ограничения до 15 марта

Короткая ссылка
Правительство Венгрии приняло решение о продлении введённых из-за коронавируса ограничений до 15 марта.
Венгрия продлила карантинные ограничения до 15 марта
  • Reuters

«Мы продлеваем до 15 марта все ограничения, связанные с COVID», — написал официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач в своём Facebook.

Он отметил, что время, когда ограничения можно будет снять, определят специалисты в области здравоохранения.

По его словам, также будут проведены общенациональные консультации.

7 февраля Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить