Венгрия продлила карантинные ограничения до 15 марта
- Reuters
«Мы продлеваем до 15 марта все ограничения, связанные с COVID», — написал официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач в своём Facebook.
Он отметил, что время, когда ограничения можно будет снять, определят специалисты в области здравоохранения.
По его словам, также будут проведены общенациональные консультации.
7 февраля Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны.