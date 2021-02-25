Венгрия продлила карантинные ограничения до 15 марта

Правительство Венгрии приняло решение о продлении введённых из-за коронавируса ограничений до 15 марта.

«Мы продлеваем до 15 марта все ограничения, связанные с COVID», — написал официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач в своём Facebook.

Он отметил, что время, когда ограничения можно будет снять, определят специалисты в области здравоохранения.

По его словам, также будут проведены общенациональные консультации.

7 февраля Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны.