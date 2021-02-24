Полянский оценил влияние заявлений Байдена на отношения России и США
- Reuters
«Они, конечно, вызывают обеспокоенность насчёт того, как мы будем взаимодействовать с США по существу», — сказал Полянский.
Он отметил, что в новой администрации США заявляют о России как о враге и угрозе.
«Неясно, как взаимодействие с нами может поменяться с учётом такой изначальной позиции новой администрации», — добавил он.
В то же время, по словам Полянского, Россия готова к взаимодействию с США на основе взаимоуважения и равенства.
Президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Россию в нападках на американскую демократию.