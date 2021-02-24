Полянский оценил влияние заявлений Байдена на отношения России и США

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский оценил заявления президента США Джо Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности относительно Москвы в контексте дальнейшего развития двусторонних отношений.

«Они, конечно, вызывают обеспокоенность насчёт того, как мы будем взаимодействовать с США по существу», — сказал Полянский.

Он отметил, что в новой администрации США заявляют о России как о враге и угрозе.

«Неясно, как взаимодействие с нами может поменяться с учётом такой изначальной позиции новой администрации», — добавил он.

В то же время, по словам Полянского, Россия готова к взаимодействию с США на основе взаимоуважения и равенства.

Президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Россию в нападках на американскую демократию.