В Кремле прокомментировали отношения России с Западом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в налаживании добрых отношений с Евросоюзом и США, но считает НАТО противником, так как альянс наращивает военную инфраструктуру возле российских границ.

«Россия была и остаётся заинтересованной в налаживании добрых отношений и с США, и с Евросоюзом», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что российская сторона очень много делает для этого, «пытаясь побудить собеседников на проявление воли к нормализации отношений».

«У нас не всегда это получается, и мы не всегда видим взаимность. Точнее говоря, последнее время мы вообще не видим взаимности», — заявил представитель Кремля.

Также Песков заявил, что НАТО считает Россию противником, поскольку альянс наращивает военную инфраструктуру в непосредственной близости к российским границам.

«Поэтому НАТО постоянно вынуждает нас на то, чтобы мы активизировали действия по защите нас от агрессивных действий НАТО», — отметил он.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в нападках на американскую демократию.