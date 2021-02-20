В МИД России прокомментировали спецсессию Мюнхенской конференции

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала специальную онлайн-сессию Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности, к участию в которой не пригласили Россию и Китай.
В МИД России прокомментировали спецсессию Мюнхенской конференции
  • РИА Новости

В повестке сессии, прошедшей 19 февраля, были заявлены такие глобальные темы, как «актуальные проблемы мирового развития», «проблемы изменения климата» и «борьба с пандемией коронавирусной инфекции».

В МИД отметили, что вызывает недоумение состав участников данного мероприятия.

«По сути, стоящие перед всем человечеством проблемы планируется обсудить в очень зауженном формате», — отметила Захарова.

В сообщении говорится, что организаторы пригласили к дискуссии руководство ЕС и США, а также Генсека ООН и гендиректора ВОЗ.

«О том, чтобы привлечь к участию другие страны, включая Россию и Китай, речь не шла. Напротив, они рассматривались в дискуссии в качестве угроз и соперников, с которыми нужно бороться», — заявили в министерстве.

Захарова заявила об укрепившемся в последние годы стремлении западных партнёров «решать проблемы в узком кругу, продвигать удобные им решения, которые впоследствии будут навязываться остальным членам международного сообщества через призму «миропорядка, основанного на правилах».

«Такой подход мы не разделяем и призываем к широкому международному сотрудничеству по объединительной повестке дня в рамках универсальных демократических институтов системы ООН», — отметила она.

Ранее президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Россию в нападках на американскую демократию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить