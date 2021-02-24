В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса

Короткая ссылка
Пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в начале 2022 года. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса
  • Reuters

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — приводит РИА Новости его слова в интервью датскому телеканалу DR.

Клюге отметил, что к началу следующего года COVID-19 полностью не исчезнет, однако необходимости сохранять ограничения не будет.

Специалист сообщил, что его заявление — это прогноз, точно развитие ситуации с коронавирусом предсказать невозможно.

Ранее специалисты ВОЗ посчитали крайне маловероятной версию, что коронавирус был завезён в Китай с замороженными продуктами из другой страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить