В Литве заявили, что могут помочь Украине с вакциной от COVID-19
- Reuters
«Я разделяю обеспокоенность украинского правительства, что недостаточно вакцин попадает на Украину, и предложил возможность, когда Литва будет готова, поделиться вакциной», — цитирует Интерфакс-Украина Ландсбергиса.
По его словам, когда в Литве будут готовы пойти на это, то сделают всё, чтобы попытаться помочь Украине.
Он добавил, что Литва также может попросить своих друзей в Европе присоединиться к данной инициативе.
Ранее Минздрав Украины зарегистрировал вакцину против коронавируса американской компании Pfizer.