В Литве заявили, что могут помочь Украине с вакциной от COVID-19

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Литва поделится с Украиной вакциной от коронавируса, когда у страны появится такая возможность, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.
В Литве заявили, что могут помочь Украине с вакциной от COVID-19
  • Reuters

«Я разделяю обеспокоенность украинского правительства, что недостаточно вакцин попадает на Украину, и предложил возможность, когда Литва будет готова, поделиться вакциной», — цитирует Интерфакс-Украина Ландсбергиса.

По его словам, когда в Литве будут готовы пойти на это, то сделают всё, чтобы попытаться помочь Украине.

Он добавил, что Литва также может попросить своих друзей в Европе присоединиться к данной инициативе.

Ранее Минздрав Украины зарегистрировал вакцину против коронавируса американской компании Pfizer.

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