ЕСПЧ получил запрос Минюста о пересмотре решения по Навальному

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил письмо Минюста России, который направил запрос о пересмотре принятого в Страсбурге решения по Алексею Навальному.

«Мы действительно получили письмо от правительства по поводу этого заявления», — приводит сообщение суда РИА Новости. Там не ответили на вопрос о том, намерен ли ЕСПЧ пересмотреть принятое решение.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального.

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что требование ЕСПЧ является грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства, оно неисполнимо.

20 февраля Мосгорсуд отклонил ходатайство о принятии обеспечительных мер по исполнению решения ЕСПЧ.