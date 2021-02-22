ЕСПЧ получил запрос Минюста о пересмотре решения по Навальному

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил письмо Минюста России, который направил запрос о пересмотре принятого в Страсбурге решения по Алексею Навальному.
ЕСПЧ получил запрос Минюста о пересмотре решения по Навальному
  • Reuters

«Мы действительно получили письмо от правительства по поводу этого заявления», — приводит сообщение суда РИА Новости. Там не ответили на вопрос о том, намерен ли ЕСПЧ пересмотреть принятое решение.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального.

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что требование ЕСПЧ является грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства, оно неисполнимо.

20 февраля Мосгорсуд отклонил ходатайство о принятии обеспечительных мер по исполнению решения ЕСПЧ.

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