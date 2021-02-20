Мосгорсуд отклонил просьбу защиты освободить Навального по решению ЕСПЧ

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Мосгорсуд отклонил ходатайство о принятии обеспечительных мер по исполнению решения ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального.
Мосгорсуд отклонил просьбу защиты освободить Навального по решению ЕСПЧ
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила адвокат Ольга Михайлова.

Как сообщалось, защита Навального в субботу, 20 февраля, попросила Мосгорсуд исполнить решение ЕСПЧ и освободить его из-под стражи.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального.

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что требование ЕСПЧ является грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства, оно неисполнимо.

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