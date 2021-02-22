МИД Польши и Украины попросили Байдена остановить «Северный поток — 2»

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Главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба написали обращение к американскому президенту Джо Байдену с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению проекта «Северный поток — 2». Своё письмо министры опубликовали в журнале Politico.
МИД Польши и Украины попросили Байдена остановить «Северный поток — 2»
  • © Nord Stream 2 / Paul Langrock

Как заявляют главы МИД, Россия «использовала одно из самых мощных орудий — зависимость соседей от энергоснабжения, особенно природного газа».

«Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта. В этом вопросе США продолжают оставаться критически важными», — говорится в письме.

При этом Кулеба и Рау отметили, что уважают право Германии выражать свою точку зрения относительно газопровода, однако «твёрдо убеждены в том, что такие проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений».

«Запад, возглавляемый Соединёнными Штатами, не может позволить себе съёжиться перед лицом шантажа, который идёт вразрез со всем, за что мы выступаем», — заявили министры.

Ранее российский лидер Владимир Путин, комментируя ситуацию с «Северным потоком — 2», заявил, что представители Запада «хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине».

Как заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, «Северный поток — 2» — это без преувеличения вопрос жизни или смерти» для граждан Украины.

При этом глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст призвал не обсуждать с США «механизм остановки» строительства газопровода.

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