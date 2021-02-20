В США оценили решение властей Украины о санкциях против Медведчука

Посольство США на Украине прокомментировало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении депутата Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены.

Соответствующий пост дипмиссия опубликовала на своей странице в Twitter.

«Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путём введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины ввёл санкции в отношении Медведчука и его жены.

Медведчук назвал эти санкции незаконными.