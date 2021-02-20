В США оценили решение властей Украины о санкциях против Медведчука

Короткая ссылка
Посольство США на Украине прокомментировало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении депутата Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены.
В США оценили решение властей Украины о санкциях против Медведчука
  • РИА Новости

Соответствующий пост дипмиссия опубликовала на своей странице в Twitter.

«Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путём введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины ввёл санкции в отношении Медведчука и его жены.

Медведчук назвал эти санкции незаконными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить