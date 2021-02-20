В США оценили решение властей Украины о санкциях против Медведчука
- РИА Новости
Соответствующий пост дипмиссия опубликовала на своей странице в Twitter.
«Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путём введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что СНБО Украины ввёл санкции в отношении Медведчука и его жены.
Медведчук назвал эти санкции незаконными.