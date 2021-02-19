США намерены собственными силами бороться с поставками оружия в Иран

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США продолжат в обход архитектуры санкций ООН добиваться того, чтобы третьи страны не продавали оружие в Иран. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
США намерены собственными силами бороться с поставками оружия в Иран
  • Reuters

«Вне зависимости от архитектуры санкций ООН по Ирану мы продолжим использовать наши полномочия, чтобы убеждать другие страны не поставлять оружие в Иран», — сказал он на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

В сентябре 2020 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вступают в силу, несмотря на то что в организации не согласны с этим.

Он отметил, что США примут меры против «нарушителей» этих санкций.

После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объяснил, почему США не могут инициировать восстановление санкций ООН против Ирана.

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