Помпео заявил о вступлении в силу санкций против Ирана
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«США приветствуют возвращение практически всех ранее отменённых санкций ООН против Исламской Республики Иран», — цитирует РИА Новости заявление Помпео.
По его словам, санкции были восстановлены в соответствии с процедурами организации.
Он добавил, что США ожидают, что все страны ООН будут соблюдать обязательства по реализации мер.
Ранее сообщалось, что США в ближайшие дни примут меры против Ирана и «нарушителей» санкций СБ ООН по иранской ядерной программе.