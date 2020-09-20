Помпео заявил о вступлении в силу санкций против Ирана

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вступают в силу, несмотря на то, что в организации не согласны с этим.
Помпео заявил о вступлении в силу санкций против Ирана
  • © REUTERS/Erin Scott/Pool

«США приветствуют возвращение практически всех ранее отменённых санкций ООН против Исламской Республики Иран», — цитирует РИА Новости заявление Помпео.

По его словам, санкции были восстановлены в соответствии с процедурами организации.

Он добавил, что США ожидают, что все страны ООН будут соблюдать обязательства по реализации мер.

Ранее сообщалось, что США в ближайшие дни примут меры против Ирана и «нарушителей» санкций СБ ООН по иранской ядерной программе.

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